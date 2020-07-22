Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы команды в матче с «Рубином» (2:1) прокомментировал информацию о сотрудничестве клуба с «Химками».
«Химки»? Для начала дождёмся, будут ли они выступать в РПЛ. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ, почему нет. Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Как стало известно «Чемпионату», один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.
Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу
- 22 июля 2020
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:35
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:15
-
21:12
Партнерский контент