Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы команды в матче с «Рубином» (2:1) прокомментировал информацию о сотрудничестве клуба с «Химками».

«Химки»? Для начала дождёмся, будут ли они выступать в РПЛ. Наши игроки могут выступать во многих клубах. Если «Химки» всё же выйдут в РПЛ, почему нет. Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс. «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники. Все 16 клубов", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Как стало известно «Чемпионату», один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.