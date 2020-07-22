Гендиректор «Рубина»: задачу выполнили — место в РПЛ сохранили
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о выступлении команды в сезоне.
«Задачу выполнили — место в РПЛ сохранили. С бюджетом всё наладили. С оптимизмом смотрим в будущее. Мы довольны. У нас ведь евробан, никаких задач в этом сезоне не стояло. В первую очередь стояли финансовые задачи. Мы их чётко выполнили. Команда сильно не изменится. Возможно, придут два игрока», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Рубин», набрав в 30 турах 35 очков, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России казанский клуб дошёл до 1/16 финала, где со счётом 0:3 проиграл подмосковным «Химкам».
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