«Ливерпуль» завершил третий сезон подряд в АПЛ без поражений в домашних матчах

Английский «Ливерпуль», благодаря победе над «Челси» (5:3) в заключительном домашнем матче сезона, отметился очередным статистическим достижением.

За тур до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Ливерпуль» вновь не потерпел ни единого поражения в домашних матчах в этом сезоне, одержав 18 побед и завершив ничейным результатом лишь одну игру, что принесло в итоге 55 очков. В прошлом сезоне – 17 побед и 2 ничьи (53 очка), а в сезоне-2017/2018 было выиграно 12 домашних встреч и оформлено 7 ничейных результатов (43 очка).

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче 31-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).