Передня близок к тому, чтобы возглавить «Нижний Новгород»

Как стало известно «Чемпионату», Сергей Передня близок к тому, чтобы стать главным тренером «Нижнего Новгорода». Нынешний главный тренер нижегородской команды Роберт Евдокимов близок к возвращению в «Оренбург».

Напомним, Роберт Евдокимов тренировал «Оренбург» в период с 2012 года по 2017-й. По итогам завершившегося чемпионата России клуб опустился в ФНЛ, заняв последнее место в Российской Премьер-Лиге. Несколько туров чемпионата команда была вынуждена пропустить в связи с заболеваниями коронавирусом внутри клуба.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер Константин Парамонов покинет команду по окончании сезона.

В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавируса сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место.