Панченко: сезон получился скомканным из-за пандемии, но его можно занести себе в актив

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением по поводу завершившегося сезона после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).

«Динамо» по итогам чемпионата заняло шестое место.

«Чемпионат получился скомканным из-за пандемии. Тем не менее все ребята приложили максимум усилий для решения поставленной задачи, одержали победы в трёх матчах подряд. Конечно, рассчитывали выиграть и сегодня. Жаль, не получилось. Возможно, нам банально не хватило свежести.

В целом прошедший сезон можно занести себе в актив. Хочется сказать большое спасибо нашим болельщикам за преданность и потрясающую поддержку по ходу чемпионата", — приводит слова Панченко пресс-служба бело-голубых.