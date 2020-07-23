Мурзагулов: со «Спартаком» разговора по Урунову не было, но скоро встреча с Газизовым

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию, согласно которой «Спартак» намерен приобрести полузащитника башкирской команды Остона Урунова.
«Интерес «Спартака» к Урунову? Бизнес-модель «Уфы» устроена так, что к любому нашему игроку существует интерес как в России, так и за рубежом. Вопрос только в цене и в условиях игрока. Безусловно, в один прекрасный день Урунов заиграет в большом клубе. У меня нет никаких сомнений в этом сейчас, как и не было их полгода назад, когда мы его приобретали.
Мы следили за его игрой и не только посмотрели нарезку, которую присылают, а действительно держали его на карандаше. Со «Спартаком» предметного разговора по Урунову пока не было, но в ближайшие дни у нас будет встреча с Шамилем. Мы с ним друзья, но здесь уже будем табачок врозь. Будем обсуждать условия, как и с любым другим обратившимся», — приводит слова Мурзагулова Sport24.
- 23 июля 2020
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