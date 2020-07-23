Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей

Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», один из московских топ-клубов Российской Премьер-Лиги готов оказать финансовую поддержку «Химкам» на 250 млн рублей. Каким образом будет оказана финансовая поддержка, неизвестно.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что один из топ-клубов РПЛ может помочь ресурсами «Химкам», чтобы подмосковный клуб был способен обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

Вчера подмосковные «Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, официально приняли решение выступать в следующем сезоне в РПЛ. Руководство клуба сомневалось в необходимости повышения в классе в связи с финансовыми затруднениями.

В связи с решением руководства «Химок» в ФНЛ опустились самарские «Крылья Советов».

Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Смешно. На поле мы все соперники
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020