Унаи Эмери возглавил «Вильярреал»

«Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера команды.



Соглашение специалиста с клубом рассчитано на три сезона – до лета 2023 года. На должности наставника Унаи сменил Хавьера Кальеху, который был отправлен в отставку три дня назад.



Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал», откуда он был уволен в прошлом году после полутора лет работы. В ходе своей карьеры Унаи также возглавлял «Севилью» и «Валенсию», а в 2012 году тренировал московский «Спартак».



«Вильярреал» по итогам завершившегося сезона испанской Примеры занял пятое место в турнирной таблице и вышел в Лигу Европы. В Кубке Испании команда добралась до стадии 1/4 финала, где вылетела от «Мирандеса».

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