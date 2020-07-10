Асхабадзе рассказал, как «Спартак» не продал Веллитона за € 18 млн из-за Эмери

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал о несостоявшейся выгодной продаже нападающего Веллитона во времена работы Унаи Эмери на посту главного тренера команды.
«По Веллитону была жёсткая позиция Унаи Эмери. Мы с Карпиным прилетели на сбор в Австрию. Валерий Георгиевич тогда был генеральным директором, я — заместителем. Сказали, что по бразильцу есть очень выгодные предложения. Знаю, Карпин доводил эту информацию и до Федуна, убеждал продать форварда, за которого давали большие деньги. 18 млн! Но Эмери был непреклонен: «Веллитон не продаётся! Он мне нужен».
Естественно, пытались переубедить. Объясняли, что за столько лет в «Спартаке» у игрока притупилась мотивация, хочет сменить обстановку, начинает поднывать. Да и характер такой, что парня всегда нужно держать под контролем. У Веллитона характер как у ребёнка. Думаю, он в этом плане даже в 50 лет не изменится… В общем, мы сделали всё что могли, но тренер ответил: «Нет!» А руководители клуба пошли ему навстречу и сохранили футболиста. Правда, через четыре месяца Унаи заявил: «Веллитон полностью потерял мотивацию. Продавайте!» Но за полсезона, который нападающий не играл, спрос на него резко упал», — цитирует Асхабадзе «Спорт-экспресс».
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