Гончаренко: у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилиться точечно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона.
«У нас было достаточно качественных игр, в которых мы высоко встречали соперника, качественно прессинговали и в конце нам не хватало сил, чтобы удержать ничью иногда даже. У нас были яркие выступления, но на выходе — ноль. Мы немного изменили расположение наших игроков атаки, нашей атаки в целом. Мы стали по-другому применять прессинг, чтобы сохранять больше сил. В конце игры с „Локомотивом“, например, мы смогли прибавить. С пятого на четвёртое место мы вышли.
В матче с „Тамбовом“ игроки побаивались упустить положительные моменты, поэтому атаковали не так остро, как могли бы. Но всё равно победа 2:0. Не нужно забывать, что предыдущие поражения „Тамбов“ потерпел в один мяч. Ребята делали всё возможное, чтобы обезопасить свои ворота.
Этот сезон оцениваем так, будто мы чуть-чуть недосказали что-то. Мы имеем небольшое преимущество над соперником по атакам и моментам, но на выходе часто получается, что результата нет. Вот она, казалось, Лига чемпионов, уже понюхали её, но… Больше всего сожаления вызывает игра с „Рубином“.
Из положительного: мы обновили команду, укрепили, многие ребята получили игровую практику и теперь понимают, как нужно сражаться за более высокие места. Прошлый год, позапрошлый год ещё тянулся шлейф прошлой команды с братьями Березуцкими, с Игнашевичем, с Головиным, с Понтусом, а теперь мы обновились. Мы получили новую команду, нас это радует.
Теперь делаем всё возможное, чтобы усилить команду. У нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилиться точечно. У нас есть некоторые позиции, которые просто нуждаются в усилении», — сказал Гончаренко в интервью пресс-службе ЦСКА.
- 23 июля 2020
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