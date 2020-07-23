Квинси Промес показал новую домашнюю форму «Аякса»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовал свои фотографии в новой домашней игровой форме, в которой команде предстоит выступать в сезоне-2020/2021.



Экипировка выполнена в традиционных для амстердамского клуба белом и красном цветах. На футболке присутствует широкая вертикальная красная полоса. Техническим спонсором «Аякса» является немецкая фирма adidas.



«Просто прекрасно», — написал Квинси в своём «инстаграме».

Сезон-2019/2020 в Нидерландах был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса, а впоследствии завершён досрочно. «Аякс» на момент объявления паузы занимал первое место в турнирной таблице, однако по итогу остался без трофея, поскольку было решено оставить розыгрыш без победителя.