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Квинси Промес показал новую домашнюю форму «Аякса»

Квинси Промес показал новую домашнюю форму «Аякса»
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовал свои фотографии в новой домашней игровой форме, в которой команде предстоит выступать в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для амстердамского клуба белом и красном цветах. На футболке присутствует широкая вертикальная красная полоса. Техническим спонсором «Аякса» является немецкая фирма adidas.

«Просто прекрасно», — написал Квинси в своём «инстаграме».

Сезон-2019/2020 в Нидерландах был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса, а впоследствии завершён досрочно. «Аякс» на момент объявления паузы занимал первое место в турнирной таблице, однако по итогу остался без трофея, поскольку было решено оставить розыгрыш без победителя.

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