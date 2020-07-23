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«Надеюсь, до начала сезона болельщики могут ждать трансфер». Газизов — об усилении

«Надеюсь, до начала сезона болельщики могут ждать трансфер». Газизов — об усилении
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о возможном трансфере красно-белых до старта следующего сезона.

Отметим, что следующий сезон РПЛ пройдёт с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года.

«Надеюсь, что до начала сезона болельщики могут ждать трансфер. Все хорошие трансферы будут делаться в тишине, но кто-то пойдёт по другому пути. Всё это обговаривается в прессе, нагнетается. Давайте подойдём профессионально. Если я сейчас назову футболиста, его цена прилично взлетит. Я хочу, чтобы игроки доставались «Спартаку» не дороже их рыночной цены. Будем пытаться взять его подешевле и снизить бизнес-нагрузку на «Спартак», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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