«Я соскучился по Украине». Мирча Луческу — о назначении в киевское «Динамо»

Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал своё назначение.
«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что пришёл в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе «Динамо». Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями», — цитирует Луческу пресс-служба «Динамо».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА.
- 23 июля 2020
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