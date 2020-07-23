Ультрас «Динамо» Киев: назначение Луческу — плевок в глаза болельщикам. Суркисы, отвалите!

Активные болельщики киевского «Динамо» в своём телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо» отреагировали на назначение главным тренером команды Мирчи Луческу. Румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичного клуба.



«Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо», – это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой.



На данный момент мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», в которых осталась хоть капля самоуважения: всё, что вам остаётся в нынешней ситуации, – написать заявление об увольнении. Всех болельщиков «Динамо» просим следить за сообщениями – акции протеста не заставят себя долго ждать. Суркисы, [отвалите] от «Динамо»!» — говорится в заявлении.

«Я соскучился по Украине». Мирча Луческу — о назначении в киевское «Динамо»