«Динамо» представило форму на сезон-2020/2021. На ней горизонтальные полоски

Московское «Динамо» на своём официальном сайте опубликовало фотографию новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.



Домашний комплект выполнен в традиционном для клуба синем цвете, а гостевой – в белом. При этом на футболках присутствуют узкие горизонтальные полосы, сделанные в тех же тонах, что и сама экипировка. Отмечается, что такой дизайн является отсылкой к силуэтам башен «Москвы Сити».



Вратарская форма – чёрная. На ней полосы размещены наискосок. Комплект посвящён легендарному голкиперу Алексею Тигру Хомичу. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения. Техническим спонсором «Динамо» является испанская фирма Kelme.

Фото: Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)

В завершившемся накануне сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице. В случае победы «Зенита» в финале Кубка России бело-голубые попадут в квалификационный раунд Лиги Европы.