Хавбек «Химок»: мы готовимся к «Зениту», а не к тому, как нас будут судить
Полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с петербургским «Зенитом».
«Перед игрой у всех равные шансы, тем более это Кубок. Всегда 50 на 50. А как получится на деле — посмотрим. Понятно, что «Зенит» сейчас выше всех в нашей стране. Но мы будем играть в свою игру. А без веры в то, что можем выиграть Кубок, не дошли бы до финала.
Мы полуфинал «Зенит» — «Спартак» не смотрели, так как летели в самолёте. Конечно, слышали про спорные моменты. Но мы этого не боимся, потому что есть VAR. Просто «Зенит» реально сильнее всех команд, поэтому они и чемпионы. Мы готовимся к «Зениту», а не к тому, как нас будут судить», — приводит слова Трошечкина Sport24.
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