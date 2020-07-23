Новый сезон РПЛ начнётся 8 августа. Матч за Суперкубок состоится 7 августа

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила даты начала нового сезона и матча за Суперкубок России.

«Новый сезон РПЛ начнётся в уик-энд 8-9 августа. Основной вариант даты проведения матча за Суперкубок России – 7 августа на «ВЭБ Арене». Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионом России сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит», набрав 72 очка. На 15 отстал московский «Локомотив», который также получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.



«Краснодар» (52) занял третье место и выступит в квалификации Лиги чемпионов. Московский ЦСКА отстал от краснодарцев на 2 очка и отправляется в групповой этап Лиги Европы.



«Ростов» (45) — на пятой строчке в турнирной таблице, команде предстоит сыграть в отборе Лиги Европы. Московское «Динамо» (41), занявшее шестое место, также может сыграть в квалификации ЛЕ, если «Зенит» в финале Кубка России обыграет «Химки». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.