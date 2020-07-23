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Кашшаи — о письме «Спартака»: мы ничего не можем изменить за несколько недель

Кашшаи — о письме «Спартака»: мы ничего не можем изменить за несколько недель
Футбол / РПЛ 0

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на открытое письмо московского «Спартака», который недоволен работой арбитров.

«Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака», но VAR используется для справедливости на матче. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и отметить офсайд. Может, в следующем сезоне вмешательств VAR будет больше или меньше. Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».

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