Кашшаи — о письме «Спартака»: мы ничего не можем изменить за несколько недель

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на открытое письмо московского «Спартака», который недоволен работой арбитров.
«Я не хочу комментировать в медиа подобные письма. Конечно, мы направим «Спартаку» наш официальный ответ. Конечно, в матчах красно-белых происходит много спорных эпизодов и вмешательств VAR. Возможно, судьи даже осуществляют ошибки в пользу и против «Спартака», но VAR используется для справедливости на матче. Например, если есть офсайд, то VAR должен вмешаться и отметить офсайд. Может, в следующем сезоне вмешательств VAR будет больше или меньше. Что это письмо написали, для меня нет никаких проблем. Футбол эмоционален, мы ничего не можем изменить за несколько недель», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 23 июля 2020
-
20:28
-
20:28
-
20:09
-
20:08
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:21
-
19:02
-
18:55
-
18:54
-
18:41
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:07
-
17:54
-
17:50
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
17:19
-
17:10
-
16:58
-
16:35
-
16:28
-
16:19
-
16:10
-
16:07
-
15:56
-
15:52
-
15:42
-
15:38