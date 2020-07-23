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Кашшаи: фол Оздоева на Айртоне — это классическая жёлтая, но близкая к красной

Кашшаи: фол Оздоева на Айртоне — это классическая жёлтая, но близкая к красной
Футбол / Кубок России 0

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал фол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева на защитнике «Спартака» Айртоне Лукасе в полуфинальном матче Кубка России, который завершился победой петербургского клуба со счётом 2:1.

«Важный момент — интенсивность движения. На мой взгляд, здесь средняя интенсивность и точка контакта. Не думаю, что здесь было агрессивное поведение. Безрассудное действие, да, безрассудный фол. Нужно рассмотреть точку контакта, она приходится на ногу. Если чуть выше на 10 см, то это красная карточка. Классическая жёлтая, но близкая к красной», — сказал Кашшаи в эфире телеканала «Матч ТВ».

Эпизод между Оздоевым и Айртоном произошёл на 89-й минуте. Главный арбитр матч Сергей Иванов показал игроку «Зенита» жёлтую карточку.

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