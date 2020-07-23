Милевский — о назначении Луческу в киевское «Динамо»: 2020 год — тёмные времена
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артём Милевский, выступающий за «Динамо» из Бреста, прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.
«Я же говорил! 2020 год — тёмные времена», — написал Милевский на своей странице в «Инстаграме».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.
Блохин: назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок мне в душу
- 23 июля 2020
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