«Осуществится детская мечта!» А. Кержаков сфотографировался в форме хоккейного вратаря

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сфотографировался в форме хоккейного вратаря.

«В субботу осуществится детская мечта! Я готов!» — написал Кержаков на своей странице в «Инстаграме».

37-летний Кержаков — воспитанник петербургского «Зенита». Большую часть карьеры провёл в петербургском клубе, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2017-й. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского «Зенита» (161 мяч) и национальной команды России (30). В 2010 году Кержаков был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии Российского футбольного союза (РФС). Экс-форвард выступал за испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».