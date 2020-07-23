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«Оренбург» пошутил о вылете в ФНЛ, опубликовав картину «Возвращение блудного сына»

«Оренбург» пошутил о вылете в ФНЛ, опубликовав картину «Возвращение блудного сына»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Пресс-служба «Оренбурга» пошутила о вылете клуба в Футбольную национальную лигу.

«ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам?» — говорится в «твиттере» «Оренбурга». К посту пресс-служба прикрепила изображение картины голландского художника Рембрандта «Возвращение блудного сына».

«Оренбург», набрав в 30 турах 27 очков, финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» впервые вышел в РПЛ в 2016 году, но вылетел в первом же сезоне, проиграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах. В сезоне-2018/2019 клуб вернулся в элитный дивизион и занял рекордное для себя седьмое место. В Кубке России лучшим достижением клуба является выход в полуфинал в сезоне-2014/2015. Тогда «Оренбург» под названием «Газовик» в серии пенальти проиграл будущему победителю «Локомотиву».

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