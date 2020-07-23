Прядкин: жаль терять «Крылья» и «Оренбург». Надеемся, в следующем сезоне они вернутся

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение членов лиги не расширять чемпионат до 18 клубов.
«Вопрос о расширении лиги до 18 команд в сезоне-2020/2021 поднимался. Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало. Регламент был утверждён всеми клубами в начале сезона, затем перед возобновлением все согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд.
Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ», – приводятся слова Прядкина в телеграм-канале лиги.
- 23 июля 2020
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