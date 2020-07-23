«Барселона» уведомила Юмтити, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, скорее всего, покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.
По данным источника, клуб уже уведомил игрока, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Стороны приняли совместное решение, что лучшим решением для француза станет переход в другой клуб на правах аренды. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Юмтити является Италия.
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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