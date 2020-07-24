Беланов — о назначении Луческу: наследие Лобановского предавать нельзя

Бывший футболист киевского «Динамо» Игорь Беланов прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

«Эмоции переполняют! Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по-поводу неожиданного финта с назначением главного тренера «Динамо». Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни «выражения»! Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но ещё больше шокирован назначением Луческу! Неужели негласный принцип «не брать, не назначать, не принимать» в «Динамо» игроков и специалистов команды- главного оппонента и наоборот перестал работать?!

Нарушены вечные устои нашего местного «классико»! Да что нашего?! В футбольном мире так принято! Помню, как при мне, во время игры команды звёзд-ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу. Ничего не имею против гениального Фигу, но это вопрос этики, неописанное правило «клубного патриотизма»! В этом году мир сошёл с ума!

Руководство «Динамо» в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования! Активная часть «ультрас» уже пригрозила ответными действиями. Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного «Динамо» взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба! Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко объясняет, что традиции — основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и, что будущее невозможно без прошлого..." — написал Беланов на своей странице в «Фейсбуке».

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин ранее прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.