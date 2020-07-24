«Зенит» поздравил «Ротор» с возвращением в РПЛ

Санкт-Петербургский «Зенит» в «Твиттере» выразил поздравления волгоградскому «Ротору» в связи с выходом клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«С возвращением!», — говорится в сообщении сине-бело-голубых с прикреплённой фотографией с очной встречи команд в РПЛ.

По итогам сезона-2019/2020 Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.



Ранее «Ротор» объявил о переходе Олега Кожемякина из «Шинника», подписании экс-голкипера «Оренбурга» Александра Довбни и аренде защитника «Рубина» Данила Степанова, а также сообщалось об интересе к игроку «Спартака» Георгию Мелкадзе.