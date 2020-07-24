«Зенит» поздравил «Ротор» с возвращением в РПЛ

Санкт-Петербургский «Зенит» в «Твиттере» выразил поздравления волгоградскому «Ротору» в связи с выходом клуба в Российскую Премьер-Лигу.
«С возвращением!», — говорится в сообщении сине-бело-голубых с прикреплённой фотографией с очной встречи команд в РПЛ.
По итогам сезона-2019/2020 Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.
Ранее «Ротор» объявил о переходе Олега Кожемякина из «Шинника», подписании экс-голкипера «Оренбурга» Александра Довбни и аренде защитника «Рубина» Данила Степанова, а также сообщалось об интересе к игроку «Спартака» Георгию Мелкадзе.
- 24 июля 2020
-
02:17
-
02:04
-
01:43
-
01:28
-
00:53
-
00:51
-
00:38
-
00:37
-
00:07
-
00:01
- 23 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:28
-
23:19
-
23:16
-
22:51
-
22:48
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
22:14
-
21:47
-
21:40
-
21:22
-
21:17
-
21:07
-
20:53
-
20:28
-
20:28
-
20:09
-
20:08
-
19:53
-
19:39
-
19:34
-
19:32