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Экс-защитник «Ливерпуля» Хююпя бросил вызов Кержакову в хоккее. Александр ответил

Экс-защитник «Ливерпуля» Хююпя бросил вызов Кержакову в хоккее. Александр ответил
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя прокомментировал фотографию бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, который сфотографировался в форме хоккейного вратаря.

«Мы могли бы поиграть в хоккей с тобой», — написал Хююпя в комментариях в «Инстаграме». Александр Кержаков ответил: «Дайте мне пару месяцев, и я буду готов».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Кержакова.

37-летний Кержаков — воспитанник петербургского «Зенита». Большую часть карьеры провёл в петербургском клубе, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010-го по 2017-й. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского «Зенита» (161 мяч) и национальной команды России (30). В 2010 году Кержаков был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии Российского футбольного союза (РФС). Экс-форвард выступал за испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

«Осуществится детская мечта!» А. Кержаков сфотографировался в форме хоккейного вратаря
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