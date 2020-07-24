«Локомотив» — «Спартаку»: лучше 9 дней без «Твиттера», чем сезон без еврокубков

Пресс-служба московского «Локомотива» в «Твиттере» ответила на сообщение коллег из столичного «Спартака».
«Вас там не взломали?» — спросил один из подписчиков в комментариях к твиту «Спартака» про высказывание Виктора Кашшаи. «По взломам – к „Локомотиву“, у нас всё красиво», — ответили в пресс-службе красно-белых.
«Лучше 9 дней без „Твиттера“, чем сезон без еврокубков», — парировали в аккаунте «Локомотива».
Ранее в аккаунте «Зенита» в «Твиттере» появился шуточный пост над коллегами из «Локомотива», которые не обновляли клубный «твиттер» с 15 июля.
Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги стал петербургский «Зенит», который набрал 72 очка. На 15 очков отстал московский «Локомотив». Оба клуба получили путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» занял седьмое место в чемпионате и не попал в еврокубки.
- 24 июля 2020
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