Лерой Зане: не думаю, что буду сильно страдать, если «Ман Сити» выиграет Лигу чемпионов

Нападающий «Баварии» Лерой Зане поделился мыслями о возможной победе в Лиге чемпионов «Манчестер Сити», за который он выступал ранее.
«Я думал об этом. Очевидно, что у «Сити» есть шансы на победу в Лиге чемпионов. Но я принял решение об уходе и полностью им доволен. Если «Сити» завоюет трофей, я буду рад за клуб и всех моих друзей там. Если это действительно случится, не думаю, что буду сильно страдать», — приводит слова Зане The Guardian.
Зане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» 15 июня. Сумма трансфера составила € 49 млн. 24-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2025 года.
«Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде одолел мадридский «Реал» (2:1). «Бавария» в гостях разгромила «Челси» (3:0). Ответные встречи пройдут в августе.
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