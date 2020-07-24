Геркус: за иском стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» не имеет отношения к этому позорищу

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о предстоящем судебном заседании по иску клуба к нему.
«Сегодня в Московском арбитражном суде у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: ФК «Локомотив» против моей скромной персоны. Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб – болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги – никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, ещё покажут», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.
Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017.
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