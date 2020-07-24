Станислав Крицюк обратился к болельщикам после ухода из «Краснодара»

Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, пожелания и такую тёплую реакцию. Это многого стоит. Мне было очень приятно читать ваши сторис, сообщения и комментарии. Всем удачи, здоровья и продолжайте болеть за свой клуб. „Краснодару“ очень нужна ваша поддержка», — написал Крицюк в «Инстаграме».

20 июля «Краснодар» на официальном сайте объявил об уходе Крицюка. Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который действовал до 31 июля 2020 года.



Крицюк выступал в составе «Краснодара» с 2016 года. За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. Ранее стало известно, что 29-летний российский футболист согласовал трансфер с турецким клубом. Крицюк вёл переговоры со спортивным директором «Бешикташа» Эрдалом Торуногулларом.