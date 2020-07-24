Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» интересуется полузащитником «Легии» Домагоем Антоличем.



30-летний хорватский футболист защищает цвета польского клуба с 2018 года, а ранее выступал на родине за загребское «Динамо», воспитанником которого является, и клуб «Локомотива». В сборную Хорватии Домагой вызывался с 2014 по 2017 год.



В сезоне-2019/2020 «Легия» стала чемпионом Польши. Антолич принял участие в 32 матчах Экстраклассы (31 – в основе), в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.



«Рубин» по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги занял 10-е место в турнирной таблице. От зоны вылета команду из Казани отделили 4 очка, от зоны еврокубков – на 10 очков.

«Рубин» интересуется хорватским полузащитником «Легии»