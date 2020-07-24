Утверждена структура календаря РПЛ на сезон-2020/2021

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил структуру календаря на следующий сезон, сообщается в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.



Сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 1-й тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.



Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Завершится чемпионат 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.

Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги