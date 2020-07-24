«Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по переходу Деяна Ловрена за € 12 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Ливерпуль» близки к договоренности о трансфере защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена за € 12 млн. При этом контракт с хорватом уже согласован.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.



Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» воспользуется опцией в контракте Ловрена и продлит до 2022 года его договор, рассчитанный до 2021 года. Также появлялась информация, что на Деяна помимо «Зенита» претендует «Рома». Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявлял, что игрок важен для его команды.

Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»