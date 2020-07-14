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Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»

Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с защитником Деяном Ловреном. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 31-летний хорват близок к переходу в «Зенит».

«В этом сезоне у Ловрена 15 матчей, некоторое время он был травмирован. Деян провёл за нас несколько потрясающих встреч. Он очень важен для команды. У нас четыре центральных защитника, и они все нам нужны. Ловрен сыграл в финале Лиги чемпионов и во множестве других важных матчей. Очень надёжный футболист.

С момента моего прихода в клуб Деян всегда в деле или находится рядом с командой. У нас никогда не было проблем. Ничего не могу сказать о ситуации с его контрактом. Он игрок «Ливерпуля» и нужен нам. С учётом травмы Матипа у нас всего три центральных защитника», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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