«Он аккуратненько так на меня смотрел». Дзюба — о бомбардирской гонке с Азмуном

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о бомбардирской гонке с партнёром по атаке Сердаром Азмуном в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги. Форварды забили по 17 мячей, однако лучшим бомбардиром признали иранца, у которого оказалось больше голов с игры.



«Нет ли обиды, что лучшим бомбардиром признали Азмуна? Нет, конечно! Он же меня по голам не обошёл. Объективно Сердар играет на острие – значит, у него больше моментов. Я же безумно горд оттого, что второй раз подряд удалось стать лучшим ассистентом. Если не ошибаюсь, такого в России ещё не было. Вот это очень приятно. Выиграть бомбардирскую гонку, врать не буду, тоже хотелось. Но у нас с Сердаром счёт 17:17. Это значит, что я не проиграл.



Азмун улыбнулся, когда я поздравил его после гола «Ростову»? Он аккуратненько так на меня смотрел (смеётся). Потому что до этого у нас, конечно, шутки ходили. Кто поедет из нас в Ростов, кто останется дома. Что накрывать друг друга специально будем. Поэтому когда он забивал свой гол, я, конечно, мог успеть добежать и в подкате «спасти» положение, но это было бы неправильно. Очень уж не хотелось проигрывать «Ростову», — приводятся слова Дзюбы на сайте телеканала «Матч».

Азмун: у нас с Дзюбой было здоровое и братское соперничество. Мы видим друг друга затылком