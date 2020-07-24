С нового сезона КДК РФС сможет отменять ошибочно полученные жёлтые карточки

Исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил контрольно-дисциплинарному комитету отменять ошибочно полученные жёлтые карточки.
«Исполком РФС утвердил изменение в дисциплинарный регламент РФС. С нового сезона КДК сможет отменить ошибочно полученную жёлтую карточку, если она влечёт за собой пропуск матча (четвёртая, восьмая и т. д.)» — сообщает пресс-служба РФС.
Исполнительный комитет Российского футбольного союза ранее утвердил структуру календаря на следующий сезон. Сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок России, который пройдёт 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 1-й тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе, до перерыва на международные матчи, будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.
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