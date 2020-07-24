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«Урожаю» разрешили сменить название на «Кубань»

«Урожаю» разрешили сменить название на «Кубань»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил, что «Урожай» сможет переименоваться в «Кубань».

«Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань», — говорится в заявлении.

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