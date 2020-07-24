«Ящик Пандоры открыл я». Дюков заступился за Прядкина

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заступился за главу Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина.



«Все клубы поддержали кандидатуру Прядкина как единственного кандидата. Я вижу доверие со стороны клубов к нему как к руководителю РПЛ. Был ряд событий после возобновления, которые вызвали вопросы к Сергею Геннадьевичу. Может, я чего-то не знаю и не видел, но были претензии со стороны «Ростова», как я понимаю. Я понимаю их эмоциональную реакцию. Они имели хорошие шансы на путёвку в Лигу чемпионов, а события на рестарте чемпионата значительно ухудшили их шансы. Но я не вижу здесь прямой вины Сергея Геннадьевича. Ящик Пандоры открыл я. Возможно, это было ошибкой.



Когда я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться, я руководствовался тем, что мы были за возобновление футбола. Была проделана огромная работа, чтобы футбол был. Тогда было много скепсиса. Коллеги из других видов спорта только сейчас пытаются решить те проблемы, которые мы решали тогда. Нам было непросто вдвойне. Нам был нужен футбол на поле, а не просто начисление очков. Когда произошла история с «Ростовом» и «Сочи», было очень сильное желание, чтобы мы начали играть, чтобы судьба матча решалась на поле. Я дал им возможность договориться: они не договорились. «Краснодар» и «Динамо» договорились, хоть это и были две разные ситуации. Этим и была вызвана такая эмоциональная реакция. Это было моё решение. Это не имеет никакого отношения к Сергею Геннадьевичу. Тот факт, что у «Ростова» заболели футболисты, не является виной лиги и Прядкина. Если бы в «Ростове» соблюдали регламент, то такого бы не случилось», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.