Дюков — об уставе РПЛ: случилась история, Прядкин оперативно отреагировал. Вопрос закрыт
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об инциденте с уставом Российской Премьер-Лиги.
Напомним, на днях появилась информация, что в новом уставе РПЛ, предложенном клубам, изменилось правило снятия с должности главы лиги. Если в старом регламенте одним из пунктов являлось соответствующее желание двух третей клубов, то в новой версии это не было предусмотрено как отдельное условие.
«Сначала я подумал, что это недоразумение. Потом позвонил Прядкин и подтвердил это. Я не разбирался в вопросе сроков и регламента, мне сложно комментировать. Случилась эта история, Прядкин оперативно отреагировал. Считаю, вопрос закрыт – инцидент исчерпан», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 июля 2020
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