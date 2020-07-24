«Зенит» наказан за оскорбительный баннер фанатов про Леонида Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать «Зенит» по итогам полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Были приняты следующие решения:
1. Оштрафовать «Зенит» на 500 тыс. рублей за публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера (про Леонида Федуна).
2. Запретить «Зениту» допуск зрителей на секторы D102 — D110 стадиона «Газпром Арена» на 1 (один) домашний матч в Кубке России по футболу условно. Испытательный срок — 2 года.
3. Оштрафовать «Зенит» на 150 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведения матчей.
4. Оштрафовать «Зенит» на 100 тыс. рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
В финале Кубка России «Зенит» сыграет с «Химками». Матч состоится в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» завтра, 25 июля, начало — в 17:00 мск.
- 24 июля 2020
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