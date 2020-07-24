КДК присудил «Сочи» техническое поражение и дополнительно дисквалифицировал Полуяхтова

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов» — «Сочи»

— «Сочи» присудили техническое поражение со счётом 0:3.

«Рубин» — «Спартак»

— Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— «Рубин» оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— Игрок «Спартака» Андрей Ещенко оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

«Краснодар» — «Ахмат»

— Игроки «Ахмата» Одисе Роши и Андрес Понсе оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

— Игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

ЦСКА — «Тамбов»

— ЦСКА оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

«Динамо» — «Оренбург»

— «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.

РФС также принял решение дополнительно дисквалифицировать игрока «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча за грубый фол на защитнике «Ростова» Дмитрии Чистякове в матче 26-го тура РПЛ (0:0).