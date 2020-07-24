КДК присудил «Сочи» техническое поражение и дополнительно дисквалифицировал Полуяхтова

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам матчей 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов» — «Сочи»
— «Сочи» присудили техническое поражение со счётом 0:3.
«Рубин» — «Спартак»
— Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
— «Рубин» оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
— Игрок «Спартака» Андрей Ещенко оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
«Краснодар» — «Ахмат»
— Игроки «Ахмата» Одисе Роши и Андрес Понсе оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
— Игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
ЦСКА — «Тамбов»
— ЦСКА оштрафован на 300 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
«Динамо» — «Оренбург»
— «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведении матчей.
РФС также принял решение дополнительно дисквалифицировать игрока «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча за грубый фол на защитнике «Ростова» Дмитрии Чистякове в матче 26-го тура РПЛ (0:0).
- 24 июля 2020
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