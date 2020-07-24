«Уфа» объявила об уходе Данила Кругового

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового по истечении срока действия арендного соглашения.



«Спасибо, Данил! Мы не прощаемся, а говорим до свидания!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

Круговой перешёл в «Уфу» из «Зенита-2» летом 2018 года. Через год контракт Кругового выкупил «Зенит», а футболист продолжил выступать за «Уфу» на правах аренды. В сезоне-2019/2020 22-летний защитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Кругового, если продаст Кристиана Рамиреса.

«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».