«Крылья Советов» ставят задачу вернуться в РПЛ за один сезон

«Крылья Советов» планируют вернуться в Российскую Премьер-Лигу за один сезон, сообщается на официальном сайте самарцев. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Крылья Советов» вылетели в Футбольную национальную лигу.
«Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдёт в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнёт подготовку к новому сезону.
У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодёжью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», — говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.
- 24 июля 2020
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