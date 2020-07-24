«Крылья Советов» ставят задачу вернуться в РПЛ за один сезон

«Крылья Советов» планируют вернуться в Российскую Премьер-Лигу за один сезон, сообщается на официальном сайте самарцев. Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Крылья Советов» вылетели в Футбольную национальную лигу.

«Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдёт в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнёт подготовку к новому сезону.



У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодёжью — безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», — говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.