Шкодран Мустафи не поможет «Арсеналу» в финальном матче Кубка Англии
Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи не сможет помочь «канонирам» в финальном матче Кубка Англии с «Челси» из-за травмы, сообщается на официальном сайте «Арсенала».
Напомним, Мустафи получил повреждение во время матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0) и был вынужден покинуть поле.
В ходе медицинского обследования у 28-летнего защитника было выявлено повреждение подколенного сухожилия. Сроки восстановления Мустафи не называются, однако сообщается, что немецкий футболист не успеет восстановиться к финальной встрече Кубка Англии.
Финальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси» состоится 1 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск.
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