Участницы конкурса красоты представили новую форму «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород», выступающий в Футбольной национальной лиге, решил презентовать новую форму на следующий сезон весьма необычным способом.

Клуб решил прибегнуть к помощи участниц конкурса «Мисс ФК Нижний Новгород», организовав фотосессию с красивыми девушками, примеряющими на себе обновлённые комплекты форм.

В выборе формы на следующий сезон так же принимали участие болельщики клуба, которые путём голосования за предложенные варианты на официальном сайте клуба определили цвета будущих комплектов. Так, основной комплект от немецкого технического спонсора бренда Jako получился голубого, или даже лазурного, цвета футболки с V-образным вырезом горла в сочетании с тёмно-синими шортами и гетрами.

Вторая форма выполнена в том же стиле, что и первый комплект, но уже с белой футболкой. Также возможно сочетание в сезоне белой футболки вместе с темно-синими шортами.

Вратарская форма предусматривает три комплекта разных цветов: красный, зеленый и чёрный.

В досрочно завершённом в связи с пандемией коронавируса сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 36 очков в 27 турах.