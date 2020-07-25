Джордан Хендерсон: «Ливерпуль» готов начать новый сезон прямо сейчас

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил, что мерсисайдская команда готова немедленно приступить к новому сезону.



«Что касается нового сезона, мы готовы начать хоть сейчас. На следующий день после того, как подняли над головой трофей, думал уже о следующем сезоне. Мы не будем защищать титул, мы будем его атаковать. Таков наш менталитет. Общался с игроками, которые уже становились чемпионами, и они говорили, что в английской Премьер-лиге очень сложно сохранить трофей. Так что вызов брошен», — приводит слова Хендерсона The Guardian.



«Ливерпуль» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

Джордан Хендерсон признан футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов