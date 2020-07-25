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Гвардиола: «Манчестер Сити» вечно будет благодарен Давиду Сильве

Гвардиола: «Манчестер Сити» вечно будет благодарен Давиду Сильве
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике Давиде Сильве, который ранее попрощался с командой.

«Карьера Сильвы необыкновенна. Количество матчей, в которых он принял участие, трофеи, которые он помог выиграть… Этот клуб вечно будет ему благодарен», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Давид Сильва стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2010 года, перейдя из «Валенсии» за € 28,75 млн. За английский клуб полузащитник провёл 430 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 139 результативных передач. В составе «горожан» — 4-кратный победитель АПЛ, 2-кратный обладатель Кубка Англии, 5-кратный обладатель Кубка Лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Англии.

Давид Сильва попрощался с «Манчестер Сити»
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