Давид Сильва попрощался с «Манчестер Сити»

34-летний испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва попрощался с клубом, контракт с которым истекает после окончания фактического сезона английской Премьер-лиги.

«Я буду скучать по этой команде», — написал Сильва в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Давида Сильвы.

Давид Сильва стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2010 года, перейдя из «Валенсии» за € 28,75 млн. За английский клуб полузащитник провёл 430 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 139 результативных передач. В составе «горожан» он стал 4-кратным победителем АПЛ, 2-кратным обладателем Кубка Англии, 5-кратным обладателем Кубка Лиги и 2-кратным обладателем Суперкубка Англии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Бетиса», «Интер-Майами» и «Милана».