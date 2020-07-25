Клопп отказался обсуждать уход Ловрена из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не стал комментировать информацию об уходе защитника Деяна Ловрена из клуба.



«Пока ничего не будет не решено, мы не станем говорить об этих вещах. Если не говоришь о возможном уходе игрока, то не можешь говорить и о потенциальной замене для него! Если нам будет что сказать, мы это сделаем. Но в данный момент сказать нечего», — приводит слова Клоппа Evening Standard.



Накануне «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Ливерпуль» близки к договоренности о трансфере Ловрена за € 12 млн. При этом контракт с 31-летним хорватом уже согласован.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

«Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по переходу Деяна Ловрена за € 12 млн